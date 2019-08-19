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17:25   19 Августа 2019
Россия

Путин прибыл в Марсель

Путин прибыл в Марсель

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете отправится на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Переговоры пройдут в летней резиденции французских лидеров Форте де Брегансон, куда Путин прибудет через час.

Форт стал официальной летней резиденцией президентов Франции с 1968 года. Чаще всего там останавливались президент Жорж Помпиду с супругой, Жак Ширак провел в Брегансоне последний президентский отпуск, Николя Саркози посещал Брегансон регулярно.

С 2014 года резиденцию может посетить любой турист за 10  евро.

Супруга Макрона Брижит распорядились построить в резиденции бассейн, что было раскритиковано оппозицией.

Напомним, что лидеры России и Франции намерены обсудить международную проблематику и вопросы обеспечения безопасности в Европе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #франция #макрон

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