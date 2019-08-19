Путин прибыл в Марсель
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете отправится на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Переговоры пройдут в летней резиденции французских лидеров Форте де Брегансон, куда Путин прибудет через час.
Форт стал официальной летней резиденцией президентов Франции с 1968 года. Чаще всего там останавливались президент Жорж Помпиду с супругой, Жак Ширак провел в Брегансоне последний президентский отпуск, Николя Саркози посещал Брегансон регулярно.
С 2014 года резиденцию может посетить любой турист за 10 евро.
Супруга Макрона Брижит распорядились построить в резиденции бассейн, что было раскритиковано оппозицией.
Напомним, что лидеры России и Франции намерены обсудить международную проблематику и вопросы обеспечения безопасности в Европе.