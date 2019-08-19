Предприятие по производству удобрений «Азот» загорелось в Кемерово​​​​​​​​​​​​​​

Представитель областного ГУ МЧС РФ в понедельник, 19 августа, сообщил, что в Кемерово загорелась территория производственного предприятия. По его словам, информация о возгорании на улице Грузовая поступила в 17​​​.44 по местному времени, передает РИА Новости. Предварительно, в процессе ремонтных работ загорелась легковоспламеняющаяся жидкость возле холодильной установки одного из производственных корпусов на площади десяти квадратных метров.

Представитель экстренных служб региона уточнил, что речь идет о предприятии по производству минеральных удобрений «Азот» — одно из крупнейших в химической отрасли РФ. Огонь тушат 45 пожарных и 112 единиц техники. Пожар ликвидировали в 18.48 по местному времени.

«По оперативным данным, пострадавших нет, угроза для населения отсутствует», — уточнили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

«СДС Азот» входит в число крупнейших российских производителей азотных удобрений. Основные потребители продукции — промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира.