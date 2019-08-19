Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд оставил в силе недопуск фальсификаторши Галяминой на выборы в Мосгордуму

Суд оставил в силе недопуск фальсификаторши Галяминой на выборы в Мосгордуму

 Путин прибыл в Марсель

Путин прибыл в Марсель
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

 Судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом начался в Судане

Судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом начался в Судане
Суд оставил в силе недопуск фальсификаторши Галяминой на выборы в Мосгордуму

Суд оставил в силе недопуск фальсификаторши Галяминой на выборы в Мосгордуму

 Путин прибыл в Марсель

Путин прибыл в Марсель
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

 Судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом начался в Судане

Судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом начался в Судане
17:18   19 Августа 2019
Россия

Предприятие по производству удобрений «Азот» загорелось в Кемерово​​​​​​​​​​​​​​

Предприятие по производству удобрений «Азот» загорелось в Кемерово​​​​​​​​​​​​​​

Представитель областного ГУ МЧС РФ в понедельник, 19 августа, сообщил, что в Кемерово загорелась территория производственного предприятия. По его словам, информация о возгорании на улице Грузовая поступила в 17​​​.44 по местному времени, передает РИА Новости. Предварительно, в процессе ремонтных работ загорелась легковоспламеняющаяся жидкость возле холодильной установки одного из производственных корпусов на площади десяти квадратных метров.

Представитель экстренных служб региона уточнил, что речь идет о предприятии по производству минеральных удобрений «Азот» — одно из крупнейших в химической отрасли РФ. Огонь тушат 45 пожарных и 112 единиц техники. Пожар ликвидировали в 18.48 по местному времени.

«По оперативным данным, пострадавших нет, угроза для населения отсутствует», — уточнили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

«СДС Азот» входит в число крупнейших российских производителей азотных удобрений. Основные потребители продукции — промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #пожар #кемерово #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...