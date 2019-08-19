Переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией пройдут 13 сентября

Переговоры состоятся на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта в Праге 13 сентября. Об этом сообщил представитель чешского министерства транспорта Франтишек Йемелка.

Как отметил Йемелку, чешская сторона предлагала российской стороне провести переговоры 6 или 10 сентября, но в результате про просьбе России переговоры запланировали на 13 сентября.

Представитель Минтранса Чехии ранее сообщал, что стороны намерены сохранить текущий объем перевозок.

2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Чехия аннулировала ранее выданные разрешения на полеты.