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17:02   19 Августа 2019
Россия

Переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией пройдут 13 сентября

Переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией пройдут 13 сентября

Переговоры состоятся на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта в Праге 13 сентября. Об этом сообщил представитель чешского министерства транспорта Франтишек Йемелка.

Как отметил Йемелку, чешская сторона предлагала российской стороне провести переговоры 6 или 10 сентября, но в результате про просьбе России переговоры запланировали на 13 сентября.

Представитель Минтранса Чехии ранее сообщал, что стороны намерены сохранить текущий объем перевозок.

2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии. Чехия аннулировала ранее выданные разрешения на полеты.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #чехия #авиасообщение #весь мир #прага

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