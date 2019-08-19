Суд оставил в силе недопуск фальсификаторши Галяминой на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал экс-кандидату Юлии Галяминой в регистрации на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Галямина пыталась оспорить в суде отказ избиркома зарегистрировать ее кандидатом на выборы из-за превышенного количества бракованных подписей, обнаруженных графологами МВД в подписных листах, поданных за ее выдвижение. Истец подала заявление 8 августа.

Ответчиком на сегодняшнем заседании выступила Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы VII созыва по одномондатному избирательному округу № 9.

«Отказано в удовлетворении», — сказано на сайте суда.

Ранее из-за высокого процента фальсифицированных подписей Галямину не допустили до участия в московских выборах, а позже арестовали 30 июля на 10 суток за организацию несанкционированной протестной акции, прошедшей 27 июля на проспекте Сахарова в Москве. Суд уверен, что Галямина призывала горожан к массовым беспорядкам на Тверской и Трубной улицах.

После этого 6 августа Чертановский районный суд признал Галямину виновной по делу об участии в несанкционированной акции, на которую экс-кандидаты, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков призывали ходить москвичей.