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16:40   19 Августа 2019
Россия

Три пункта долгосрочного пребывания развернули для подтопленцев в Приамурье

Три пункта долгосрочного пребывания развернули для подтопленцев в Приамурье

Представитель правительства Амурской области в понедельник, 19 августа, сообщил, что три пункта долгосрочного пребывания развернули для людей, чьи дома признали аварийными или требуют капитального ремонта после паводка. По его словам, ситуацию с жильем и размещением людей обсудили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС​​​.

Министр имущественных отношений Сергей Олиферов объяснил, что пункты долгосрочного пребывания развернули в благовещенском общежитие в Моховой Пади для 15 — 19 человек, в зависимости от семейного положения и наличия детей. Гостиницу «Бурея» в Новобурейске готова принять 40 человек. Также подготовили две комнаты в Благовещенске в общежитии на Ленина, 2, куда заселятся две семьи.

Министр строительства и архитектуры Приамурья Игорь Карзунин уточнил, что составили предварительный список аварийного жилья — 387 домов, 492 дома подлежат капитальному ремонту. По его словам, обследовали дома, которые подтопило ниже пола, но при этом размыло фундамент, поэтому идет деформация.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #приамурье #паводок #общество

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