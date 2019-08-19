Малькевич сообщил, что для задержанных в Ливии российских социологов нашли юриста

Член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что для сотрудников Фонда, находящихся в ливийской тюрьме, был найден юрист.

В Telegram-канале он написал, что Фонду удалось подобрать специалиста с пятой попытки, так как ливийская сторона предъявляет к кандидатуре защиты очень жесткие требования.

Также юристы Фонда займутся защитой российских моряков, которые по надуманному обвинению находились в тюрьме Ливии три года и только совсем недавно были выпущены на свободу, отметил Малькевич.

Он также анонсировал пресс-конференцию «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан», которая состоится 21 августа. На ней Малькевич расскажет о новостях в деле российских социологов и о шансах на их освобождение. Мероприятие начнется в 13:00 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Пресс-конференцию посетят капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев,3 года просидевший в ливийской тюрьме. Его отпустили в конце июля после вмешательства иностранных дипломатов с подачи Фонда.