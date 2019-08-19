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16:31   19 Августа 2019
Россия

Психиатр рассказал о главных недостатках четырехдневной рабочей недели

Психиатр рассказал о главных недостатках четырехдневной рабочей недели

Во время пресс-конференции НСН (Национальной службы новостей) по внедрению четырехдневной рабочей недели психотерапевт Александр Федорович назвал пиаром идею о «четырехдневке». По мнению эксперта, если и говорить сокращении рабочего времени, то необходимо урезать 8-часовой рабочий день. А в случае с четырьмя рабочими днями — в графике сотрудников будет указано 10 часов работы ежедневно.

«Прогрессивная Европа говорит, что нужно переходить на 6-часовой рабочий день.  Десятичасовой рабочий день — не очень здорово, так как основной процесс, к которому ведет такая форма [работы] — это усталость,  астения, поэтому если мы будем продлевать рабочий день, то улучшения не добьемся», —  считает Федорович.

Если говорить о гигиене труда, то график 4/3 не даст нормального отдыха сотруднику, поскольку это будет похоже на схему работы «два через два» — два рабочих дня на два выходных. Поэтому необходимо сокращать рабочий день, а не рабочую неделю.

В то же время депутат Госдумы Леонид Калашников добавил, что никто работодателям сокращать рабочий день сотрудникам не запрещает.

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Автор: Анна Смирнова
#россия #общество #пресс-конференция #трудовой кодекс

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