Психиатр рассказал о главных недостатках четырехдневной рабочей недели

Во время пресс-конференции НСН (Национальной службы новостей) по внедрению четырехдневной рабочей недели психотерапевт Александр Федорович назвал пиаром идею о «четырехдневке». По мнению эксперта, если и говорить сокращении рабочего времени, то необходимо урезать 8-часовой рабочий день. А в случае с четырьмя рабочими днями — в графике сотрудников будет указано 10 часов работы ежедневно.

«Прогрессивная Европа говорит, что нужно переходить на 6-часовой рабочий день. Десятичасовой рабочий день — не очень здорово, так как основной процесс, к которому ведет такая форма [работы] — это усталость, астения, поэтому если мы будем продлевать рабочий день, то улучшения не добьемся», — считает Федорович.

Если говорить о гигиене труда, то график 4/3 не даст нормального отдыха сотруднику, поскольку это будет похоже на схему работы «два через два» — два рабочих дня на два выходных. Поэтому необходимо сокращать рабочий день, а не рабочую неделю.

В то же время депутат Госдумы Леонид Калашников добавил, что никто работодателям сокращать рабочий день сотрудникам не запрещает.