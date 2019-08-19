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Греческий порт Каламата не получал официального запроса на заход танкера Ирана

Греческий порт Каламата не получал официального запроса на заход танкера Ирана

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16:20   19 Августа 2019
Весь мир

Греческий порт Каламата не получал официального запроса на заход танкера Ирана

Греческий порт Каламата не получал официального запроса на заход танкера Ирана

Представитель греческого порта Каламата в понедельник, 19 августа, сообщил, что официального запроса на заход иранского танкера Grace 1, который покинул после освобождения Гибралтар, не поступало. Ранее власти британского Гибралтара заподозрили, что Grace 1 нарушил санкций Европейского союза против Сирии​​​.

Полицейские задержали капитана иранского судна, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг, 15 августа, посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Тегеране назвали победой дипломатии освобождение танкера.

В субботу, 17 августа, американский суд выдал ордер на задержание Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. Однако заморская территория Великобритании отклонила просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера. Гибралтар сослался на различия в американских и европейских санкциях против Тегерана.

В понедельник, 19 августа, Grace 1 покинул Гибралтар и двинулся в восточном направлении. По информации СМИ, иранский танкер сменил название на Adrian Darya и теперь направляется в порт Каламата на юге Пелопоннеса.

«На настоящий момент не было получено никакого официального запроса», — сообщил представитель администрации порта РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #танкер #порт #каламата

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