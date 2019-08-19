Минздрав не пытался рекомендовать работодателям понижать зарплату курящим

Министерство здравоохранения не будет выступать регулятором соблюдения здорового образа жизни на рабочих местах: ведомство разработало практики по борьбе с курением в качестве рекомендаций для работодателя, но о понижении зарплат речи не идет.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что министерство собрало в одном документе все разработанные со специалистами практики по борьбе с табакокурением и другими проявлениями деструктивного образа жизни.

«Министерство здравоохранения в данном случае не планирует выступать в виде какого-то регулирующего агента. [Министерство выступает] именно как организация, которая представляет наилучшие практики на выбор работодателя», — заявил Салагай в эфире телеканала Россия-24.

Салагай уточнил, что сейчас речи о том, чтобы превратить рекомендации Минздрава в конкретные требования, не идет. Он подчеркнул, что для ведомства важно сохранение в организации климата, располагающего работников к соблюдению практик здорового образа жизни.

«Именно поэтому здесь речи не идет о каком-то директивном их внедрении, сами организации принимают для себя такие решения», — уточнил заместитель министра.

Салагай заявил, что работодатели должны сами определять, какие практики необходимо внедрить на производстве для поддержания здоровья своих сотрудников согласно федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» и программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной накануне Минздравом.

В понедельник 19 августа Минздрав предоставил статистику, согласно которой за последние 18 лет заболеваемость психозами и слабоумием среди россиян сократилась на 35%.