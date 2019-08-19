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16:17   19 Августа 2019
Россия

Минздрав не пытался рекомендовать работодателям понижать зарплату курящим

Минздрав не пытался рекомендовать работодателям понижать зарплату курящим

Министерство здравоохранения не будет выступать регулятором соблюдения здорового образа жизни на рабочих местах: ведомство разработало практики по борьбе с курением в качестве рекомендаций для работодателя, но о понижении зарплат речи не идет.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что министерство собрало в одном документе все разработанные со специалистами практики по борьбе с табакокурением и другими проявлениями деструктивного образа жизни.

«Министерство здравоохранения в данном случае не планирует выступать в виде какого-то регулирующего агента. [Министерство выступает] именно как организация, которая представляет наилучшие практики на выбор работодателя», — заявил Салагай в эфире телеканала Россия-24.

Салагай уточнил, что сейчас речи о том, чтобы превратить рекомендации Минздрава в конкретные требования, не идет. Он подчеркнул, что для ведомства важно сохранение в организации климата, располагающего работников к соблюдению практик здорового образа жизни. 

«Именно поэтому здесь речи не идет о каком-то директивном их внедрении, сами организации принимают для себя такие решения», — уточнил заместитель министра. 

Минздрав не пытался рекомендовать работодателям понижать зарплату курящим

Салагай заявил, что работодатели должны сами определять, какие практики необходимо внедрить на производстве для поддержания здоровья своих сотрудников согласно федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» и программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной накануне Минздравом.

В понедельник 19 августа Минздрав предоставил статистику, согласно которой за последние 18 лет заболеваемость психозами и слабоумием среди россиян сократилась на 35%.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #минздрав #курение

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