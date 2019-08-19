Заслуженные учителя РФ пообещали не отбирать у школьников смартфоны

Заслуженные учителя России оценили инициативу Министерства просвещения по ограничению использования мобильных телефонов в российских школах. Большинство опрошенных «Политикой Сегодня» педагогов навязывать запрет и отнимать у детей гаджеты не готовы.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал возможный запрет мобильных гаджетов «аргументированным по многим причинам».

«Психика ребенка подключена к другому ресурсу, и нет никакого диалога с педагогом. Очень низкое качество образовательно-воспитательного процесса. Отсюда много разных стрессов, неврозов», — отметил историк.

Вместе с тем, Снегуров считает, что меры по ограничению использования телефонов не должны навязываться школьникам.

«Данная инициатива должна применяться с осторожностью и с учетом индивидуальных особенностей школы, региона, даже конкретного класса, с учетом контингента, возраста учащихся и других аспектов. Проработка этого вопроса должна быть внутри школы, чтобы не было директивного навязывания. Я против такого навязывания», — подытожил он.

Учитель русского языка и литературы гимназии №1567 Лев Соболев заверил, что телефоны на уроках не отнимает.

«Это зависит от каждого конкретного учителя и от каждого конкретного ученика. Я этого не делаю. В конце концов, я не обязан быть интересным для всех, и к этому я за 40 с лишним лет работы привык».

Ограничение Минпросвет готовит не для всех школьников. В частности, исключением будут дети, нуждающиеся в телефонах по состоянию здоровья, например, для отслеживания уровня сахара в крови при сахарном диабете. Данное положение, по мнению заслуженного учителя России, Евгении Абелюк, - это направление, в котором «можно и нужно работать».

«Дети должны понимать, что мы все разные, есть те, к кому нужно проявлять внимание. И очень ценно, когда такое внимание проявляется», — считает педагог.

Напомним, российским школам порекомендовали ограничить использование учащимися мобильных телефонов. Соответствующие методические рекомендации появились на сайте Министерства просвещения в понедельник, 19 августа.

На сайте ведомства говорится о том, что мера направлена, прежде всего, на профилактику «возможного вреда здоровью школьников» и повышение «эффективности образовательного процесса». Подобную инициативу по ограничению использования мобильных устройств школьниками во время уроков, согласно соцопросам, проведенным Минпросвещения РФ, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, поддержали 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов.