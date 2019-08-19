РФ приветствовала подписание Конституционной декларации в Судане

Представитель министерства иностранных дел РФ в понедельник, 19 августа, сообщил, что Москва не только приветствовала подписание Конституционной декларации в Судане, но и рассматривает документ как шаг на пути к стабилизации ситуации в стране. Ранее в Хартуме переходный военный совет и коалиция «Сил за свободу и перемены» подписали Конституционную декларацию​​​.

«Москва приветствует достигнутое соглашение, и рассматривают его в качестве важного шага на пути стабилизации обстановки в Судане», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также РФ призвала вовлеченные суданские стороны придерживаться согласованной «дорожной карты» по формированию институтов государственной власти на переходный период. В МИД также добавили, что проблемы и противоречия необходимо разрешать исключительно мирными средствами в ходе конструктивного межсуданского диалога при участии политических сил страны.