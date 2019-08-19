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 Разведка Ирака нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГ*

Разведка Ирака нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГ*
15:58   19 Августа 2019
Весь мир

Разведка Ирака нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГ*

Разведка Ирака нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГ*

Военная разведка Ирака нейтрализовала одного из командиров террористической группировки ИГ*, который, по некоторым данным, был приближенным к ее главному террористу Абу Бакру аль-Багдади. Об этом пишет РИА Новости.

Военная операция прошла в провинции Анбар на западе Ирака. Не уточняется, был ранен или убит боевик.

В заявлении минобороны Ирака говорится, что нейтрализованный террорист считается одним из приближенных аль-Багдади, он был «военным эмиром» ИГ* в городе Хит до его освобождения. Также в документе отмечается смелость и профессионализм военных, которые были задействованы в этой операции.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #ирак #аль-багдади

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