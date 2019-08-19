Танкист из «Т-34» сравнил зарплаты актеров в РФ и Голливуде

Российский кинематограф по качеству производимых фильмов приблизился к Голливуду, несмотря на некоторые недочеты. К такому выводу пришел колумнист чешского издания Česká Pozice, оценивая нашумевшую историческую драму «Т-34».

На вопрос «Политики Сегодня» о том, действительно ли фильм о приключениях танкистов по качеству может конкурировать с Голливудом, актер Виктор Добронравов, сыгравший механика-водителя, напомнил, что зарплаты «фабрики грез» и российские несоизмеримы.

«Надо быть реалистами, мы все-таки во многих вещах, прежде всего, в финансовых, не дотягиваем. Если перевести бюджет нашей картины в доллары – получится всего 10 миллионов. Для Голливуда это половина зарплаты главного героя. Они не могут работать на таком уровне за такие деньги, а мы можем», - заметил он.

Также автор статьи полагает, что в России были вынуждены повышать качество исторических картин, поскольку США и Европа намеренно пытаются снизить роль советских солдат в победе над Германией во время Второй мировой войны. Добронравов, впрочем, не разделят такую точку зрения.

«Это политические игры, так устроена жизнь. И кино здесь совершенно ни при чем. Нам историю преподают одну, а в другой стране другую. Американцы считают, что войну выиграли они. Англичане, что они. У каждой страны есть история, но наша задача – не забывать свою», – заметил актер.

Резюмируя, Добронравов выразил мнение, что российскому кинематографу не следует равняться на Голливуд при всех заслугах последнего.

«Голливуд нам не догнать, это не имеет смысла. Невозможно догнать олимпийского чемпиона по бегу, если он выбежал на день раньше. Надо просто бежать в другую сторону – своим путем», — сказал актер.

Боевик режиссера Алексея Сидорова «Т-34» стал шестым российским фильмом, снятым в формате IMAX. В России премьера состоялась 1 января 2019 года, где его посмотрели более девяти миллионов человек. Кассовые сборы принесли создателям более двух миллиардов рублей при бюджете картины 600 миллионов.