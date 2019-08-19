Более 200 природных пожаров потушили в России за сутки

За сутки в России ликвидировали более 200 природных пожаров на площади почти 100 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

48 очагов природных пожаров потушили в Якутии, а также на территории Иркутской области и Красноярского края. В общей сложности за сутки в стране потушили 202 очага на площади 98 тысяч 417 гектаров, отмечается в сообщении.

Ранее врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов проинформировал, что ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась.

8 августа глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев дал распоряжение правительству выделить из резерва около шести миллиардов рублей на ликвидацию лесных пожаров в нескольких регионах страны.

1 августа в МЧС сообщили, что на распространение пожаров в Сибири неблагоприятно сказывается длительная сухая погода.