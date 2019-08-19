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15:34   19 Августа 2019
Общество

Материалы об иностранном вмешательстве в дела России уже поступают в Госдуму

Материалы об иностранном вмешательстве в дела России уже поступают в Госдуму

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 19 августа, сообщил, что материалы, которые свидетельствуют о случаях вмешательства в российские дела извне, уже поступают в Государственную думу. По его словам, все поддержали предложение председателя фракции «Справедливая Россия» создать комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

«Мы стали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве в суверенные дела нашей страны»,  — добавил Володин. 

Совет ГД решил создать комиссию по расследованию вмешательства в российские дела РФ. В состав комиссии вошли 12 депутатов. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова говорила, что внешнеполитическое ведомство доведет до американского и немецкого руководств данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #общество #вмешательство

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