Материалы об иностранном вмешательстве в дела России уже поступают в Госдуму

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 19 августа, сообщил, что материалы, которые свидетельствуют о случаях вмешательства в российские дела извне, уже поступают в Государственную думу. По его словам, все поддержали предложение председателя фракции «Справедливая Россия» создать комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

«Мы стали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве в суверенные дела нашей страны», — добавил Володин.

Совет ГД решил создать комиссию по расследованию вмешательства в российские дела РФ. В состав комиссии вошли 12 депутатов. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова говорила, что внешнеполитическое ведомство доведет до американского и немецкого руководств данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.