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Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

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15:16   19 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Представитель украинского лидера в понедельник, 19 августа, сообщил, что Киев и Иерусалим подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры, молодежи и спорта до 2022 года. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прилетел в Киев с двухдневных визитом, чтобы поучаствовать в ряде мероприятий​​​.

Послы подписали программу сотрудничества между украинским кабинетом министров и израильским правительством на 2019–2022 годы. По информации пресс-службы президента, также подписали соглашение между министерствами образования о содействии изучению национальных языков. Киев и Иерусалим договорились взаимодействовать в аграрной политике и продовольствии, в сельском хозяйстве и развитии сельских территорий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #израиль #общество #образование

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