Петербуржцы оценили благоустройство парка Малиновка с подачи Беглова

Местные жители Красносельского района Санкт-Петербурга довольны новыми скамейками и мусорными урнами, установленными накануне в Малиновке по поручению градоначальника Александра Беглова.

Ранее врио губернатора посетил парк и выслушал горожан, пожаловавшихся на недостаточное количество комфортных мест для отдыха в парке и осветительных приборов. Беглов распорядился установить скамейки и новые урны, а также пообещал запустить в пруд парка карасей.

На следующий день поручение главы Петербурга было выполнено. Местная жительница Татьяна Чистова сообщила Невским Новостям, что скамеек в парковой зоне ждали очень долго, но теперь мест для комфортного времяпрепровождения в парке стало больше.

В понедельник Малиновку было решено внести в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения — документ внес на рассмотрение в Заксобрание сам врио губернатора. Это позволит защитить парк от застройки: ранее здесь планировалась постройка второго храма.

7 августа Беглов посетил Колпино и проверил ход дорожных работ в этом районе Петербурга: запустить транспорт по реконструированной Оборонной улице планируют раньше сроков, уже к началу зимы.