Глава французской компартии (ФКП) Фабьен Руссель посоветовал Евросоюзу взять курс на отмену антироссийских санкций. Об этом политик заявил в эфире телеканала BFM.

«В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, учитывая все это, следует будет взять курс на отмену санкций. На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России», — считает Руссель.

«Политика Сегодня» поговорила с российскими единомышленниками Фабьена Русселя. Член КППФ и руководитель партийной пресс-службы Александр Ющенко слова французского товарища расценил как еще одно подтверждение сопротивления гражданского общества европейской бюрократии.

«Многие французские парламентарии уже были в Крыму. — напомнил Ющенко. — Многие депутаты Европартамента посещали и Донбасс. Видели своими глазами, что там происходит. Это показало не только отношение России, которая в сложных условиях, но тем не менее, находит определенный выход. Страны ЕС сами осознают ту экономическую сложность, в которую они себя заводят. Об этом напрямую говорят бизнес, гражданское общество, выступая против бюрократии».

Собеседник агенства добавил, что партия всегда рада единомышленникам и неоднократно приглашала зарубежных последователей заветов Ленина на празднование столетия Октябрьской революции. А что касается российского полуострова, то международный отдел ЦК КПРФ регулярно организовывает и проводит двусторонние встречи с тем, чтобы иностранцы увидели Крым воочию.