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15:01   19 Августа 2019
Россия

Швейцария назвала актом гостеприимства сопровождение самолета РФ

Швейцария назвала актом гостеприимства сопровождение самолета РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 19 августа, прокомментировал сопровождение в воздухе над Женевой передового самолета РФ двумя истребителями швейцарских военно-воздушных сил. По его словам, подобное уже случалось, но Москва все равно направила ноту Берну.

«Это неплохо. Ответили, что это такой акт гостеприимства», — объяснил представитель Кремля журналистам после приземления российского самолета в Марселе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #самолет #общество #швейцария

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