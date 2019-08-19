Швейцария назвала актом гостеприимства сопровождение самолета РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 19 августа, прокомментировал сопровождение в воздухе над Женевой передового самолета РФ двумя истребителями швейцарских военно-воздушных сил. По его словам, подобное уже случалось, но Москва все равно направила ноту Берну.

«Это неплохо. Ответили, что это такой акт гостеприимства», — объяснил представитель Кремля журналистам после приземления российского самолета в Марселе.