Участника массовых беспорядков в Москве Беглеца оставили под арестом

Суд оставил в СИЗО Даниила Беглеца, которого обвиняют по делу о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля в Москве. Ранее обвиняемый подал аппеляцию.

26-летнего молодого человека задержали 9 августа за участие в массовых беспорядках. Позже его действия были переквалифицированы на применение насилия в отношении представителя власти. Суд арестовал Беглеца до 9 октября.

Напомним, всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля, арестовали 13 человек. Несогласованные акции протеста были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом других фигурантов дела — Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Даниила Конона.