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15:03   19 Августа 2019
Россия

Двенадцать человек вошли в комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ

Двенадцать человек вошли в комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ

Думская комиссия по расследованию случаев вмешательства в дела России включает в себя 12 человек, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Комиссию возглавляет глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он является профессиональным руководителем, имеющим опыт, отметил Зюганов.

Также сообщается, что КПРФ в комиссии будет представлять депутат Юрий Синельщиков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов отзовут из отпусков для того, чтобы они смогли незамедлительно приступить к работе в составе комиссии. Известно, что первое заседание комиссии пройдет уже на этой неделе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #зюганов #политика #вмешательство

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