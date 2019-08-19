Двенадцать человек вошли в комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ

Думская комиссия по расследованию случаев вмешательства в дела России включает в себя 12 человек, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Комиссию возглавляет глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он является профессиональным руководителем, имеющим опыт, отметил Зюганов.

Также сообщается, что КПРФ в комиссии будет представлять депутат Юрий Синельщиков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов отзовут из отпусков для того, чтобы они смогли незамедлительно приступить к работе в составе комиссии. Известно, что первое заседание комиссии пройдет уже на этой неделе.