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14:41   19 Августа 2019
Россия

Беглов внес в ЗакС проект о включении парка Малиновка в реестр ЗНОП

Беглов внес в ЗакС проект о включении парка Малиновка в реестр ЗНОП

Парк «Малиновка» внесут в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Глава города Александр Беглов внес соответствующую инициативу в Заксобрание.

После обследования территории района было принято решение о разработке законопроекта, предусматривающего увеличение площади парка «Малиновка». Он позволит защитить от застройки территории между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом.

Проект поможет развитию зеленого фонда Северной столицы и поспособствует улучшению экологической обстановки в Красногвардейском районе.

Ранее сообщалось, что данный парк благоустроили по поручению Беглова - там появились саженцы кленов, скамейки, новые фонари, мусорные урны. В скором времени в пруды парка запустят карасей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #парк #экология

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