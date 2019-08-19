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Главы МИД Ирана и Финляндии обсудили инструмент INSTEX

Главы МИД Ирана и Финляндии обсудили инструмент INSTEX

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14:51   19 Августа 2019
Весь мир

Главы МИД Ирана и Финляндии обсудили инструмент INSTEX

Главы МИД Ирана и Финляндии обсудили инструмент INSTEX

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 19 августа, встретился с финским коллегой Пеккой Хаависто. Главы МИД обсудили инструмент поддержки торговых обменов INSTEX и ситуацию вокруг танкера с иранской нефтью.

Переговоры Зарифа по ситуации с танкером Grace 1 состоялись спустя несколько дней после решения властей Гибралтара отпустить судно, которое прежде задержали в связи с подозрением в нарушении санкций Европейского союза против сирийского государства. В ходе встречи министры обсудили не только Grace 1, но и необходимость запуска INSTEX.

«Обменялись мнениями по безопасности в Персидском заливе и инициативам Ирана по региональному диалогу», — добавили во внешнеполитическом ведомстве. 

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у Ирана самая протяженная граница в Персидском заливе. Глава МИД Финляндии подчеркнул, что Хельсинки и ЕС поддержали создание механизма для торговли с иранской стороной.

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Автор: Анатолий Кубарев
#финляндия #мид #иран #общество

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