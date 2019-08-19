Главы МИД Ирана и Финляндии обсудили инструмент INSTEX
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 19 августа, встретился с финским коллегой Пеккой Хаависто. Главы МИД обсудили инструмент поддержки торговых обменов INSTEX и ситуацию вокруг танкера с иранской нефтью.
Переговоры Зарифа по ситуации с танкером Grace 1 состоялись спустя несколько дней после решения властей Гибралтара отпустить судно, которое прежде задержали в связи с подозрением в нарушении санкций Европейского союза против сирийского государства. В ходе встречи министры обсудили не только Grace 1, но и необходимость запуска INSTEX.
«Обменялись мнениями по безопасности в Персидском заливе и инициативам Ирана по региональному диалогу», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у Ирана самая протяженная граница в Персидском заливе. Глава МИД Финляндии подчеркнул, что Хельсинки и ЕС поддержали создание механизма для торговли с иранской стороной.
دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که در صدر هیاتی سیاسی به فنلاند سفر کرده است، با اقای سائولی نینتسو، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد pic.twitter.com/YoahlxCCxP— ???????? وزارت امور خارجه (@IRIMFA) 19 августа 2019 г.