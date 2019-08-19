Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили «вопросы войны и безопасности». В частности, речь зашла о ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом.

По итогам встречи Зеленский подчеркнул, что Киеву есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. Он поблагодарил премьера Израиля за поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь Нетаньяху пригласил украинского лидера посетить Иерусалим.