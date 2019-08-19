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 Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим

Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим
14:41   19 Августа 2019
Весь мир

Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим

Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили «вопросы войны и безопасности». В частности, речь зашла о ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом.

По итогам встречи Зеленский подчеркнул, что Киеву есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. Он поблагодарил премьера Израиля за поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь Нетаньяху пригласил украинского лидера посетить Иерусалим.

«Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласовали, что это будет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро», — сказал политик.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #политика #нетаньяху #зеленский

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