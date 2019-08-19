Нетаньяху пригласил Зеленского в Иерусалим
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили «вопросы войны и безопасности». В частности, речь зашла о ситуации в Донбассе.
Напомним, ранее Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом.
По итогам встречи Зеленский подчеркнул, что Киеву есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. Он поблагодарил премьера Израиля за поддержку территориальной целостности Украины.
В свою очередь Нетаньяху пригласил украинского лидера посетить Иерусалим.
«Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласовали, что это будет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро», — сказал политик.