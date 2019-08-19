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14:29   19 Августа 2019
Россия

Гудков рассказал про сокамерника-рецидивиста, хулиганившего на митинге ради «движухи»

Гудков рассказал про сокамерника-рецидивиста, хулиганившего на митинге ради «движухи»

Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, не зарегистрированный кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за бракованных подписей, во время очередного задержания нашел общий язык с сокамерником, отсидевшим 13 лет за разбой и грабежи.

В своем Telegram-канале Гудков рассказал о своей беседе с задержанным, имеющим за спиной весомый срок тюремного заключения. Мужчина вновь попал в камеру за то, что прорвал полицейское оцепление и разбил окно автозака — он признался в этом во время диалога с Гудковым, сообщает ФАН.

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До этого отец Дмитрия, Геннадий Гудков, уже сообщал о способностях своего сына успешно общаться с рецидивистами и бывалыми заключенными, которые нередко симпатизируют экс-кандидату. Напомним, Гудков был несколько раз задержан полицией из-за недавних несогласованных митингов в центре Москвы, на которые он активно призывал ходить граждан.

«Дима провел эту ночь в камере с 4-жды рецедивистом. Выходя из камеры, он обратился к Лере, жене Дмитрия: «Классный у тебя мужик, уважаю!» и подал ей руки», — сообщал Гудков-старший в своем Twitter.

Гудков рассказал про сокамерника-рецидивиста, хулиганившего на митинге ради «движухи»

Ранее журналисты ФАН выяснили, что Гудковы пытались создать политический имидж борцов за экологию на фоне проблемы со свалками в Подмосковье, но на деле сами оказались представителями «мусорной мафии», замешанными в криминале 90-х годов. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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