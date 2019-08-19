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14:14   19 Августа 2019
Весь мир

Российские военные выдали жителям провинции Даръа гуманитарную помощь

Российские военные выдали жителям провинции Даръа гуманитарную помощь

Центр по примирению враждующих сторон и перемещению беженцев РФ (ЦПВС) провел гуманитарную акцию в населенном пункте Дейр-Аль-Адас в сирийской провинции Даръа. Людям в здании местной школы выдали порядка 750 продовольственных наборов общим весом более трех тонн.

Корреспондент ФАН новостей сообщил, что учителя поблагодарили власти РФ, россиян и вооруженные силы за помощь. Сирийцы пожаловались, что провинцию Даръа забыли, а Дейр-Аль-Адасу нужна поддержка. Помимо еды, детям раздали рюкзаки и канцелярию. Всем желающим предложили пройти медицинский осмотр, чтобы проверить общее состояние здоровья и получить необходимые медикаменты. Врачи осмотрели более 70 человек.

Сотрудники ЦПВС доставляют гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие города и населенные пункты САР, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных сирийцев. Российские врачи рискуют жизнью, но продолжают помогать пострадавшим даже в очень небезопасных регионах Сирии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #общество #гуманитарная помощь #цпвс

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