YouTube заблокировал ролик с оскорблениями флага России

Видеохостинг Youtube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал видеоролик, оскорбляющий государственный флаг России. Об этом 19 августа сообщили в Роскомнадзоре.

В пятницу, 16 августа, ведомство сообщило, что Google игнорирует нормы и требования российского законодательства. РКН трижды успел направить в адрес компании уведомление о необходимости удалить противоправную информацию.

Напомним, глава государства Владимир Путин в марте подписал ряд законов, ограничивающих доступ к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам.

У ресурса, на котором размещена подобная информация, есть сутки для ее удаления. В противном случае РКН вправе его заблокировать.