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14:06   19 Августа 2019
Россия

YouTube заблокировал ролик с оскорблениями флага России

YouTube заблокировал ролик с оскорблениями флага России

Видеохостинг Youtube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал видеоролик, оскорбляющий государственный флаг России. Об этом 19 августа сообщили в Роскомнадзоре.

В пятницу, 16 августа, ведомство сообщило, что Google игнорирует нормы и требования российского законодательства. РКН трижды успел направить в адрес компании уведомление о необходимости удалить противоправную информацию.

Напомним, глава государства Владимир Путин в марте подписал ряд законов, ограничивающих доступ к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам. 

У ресурса, на котором размещена подобная информация, есть сутки для ее удаления. В противном случае РКН вправе его заблокировать.

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Автор: Виктория Разумовская
#google #роскомнадзор #информация #youtube

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