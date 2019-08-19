Минприроды предложило увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами

Представитель министерства природных ресурсов и экологии РФ в понедельник, 19 августа, сообщил, что сумма экологического сбора в 2018 году составила лишь 2,23 миллиарда рублей. По мнению аналитиков Минприроды, так мало денег собрали, потому что многие производители и импортеры уклоняются от выполнения нормативов утилизации.

Минприроды предложило увеличить норматив утилизации до 100 процентов, оценивая итоговые сборы в 136 миллиардов рублей ежегодно, чтобы решить проблему. В ведомстве подчеркнули, что сумма экологического сбора существенно возрастет, если выявить производителей и импортеров товаров, которые уклоняются от выполнения нормативов утилизации.

Экологический сбор ввели для производителей как альтернативу утилизации собственных товаров или услуг, а также упаковки. Однако многие предпочли занизить затраты на утилизацию, а не уплачивать экологический сбор. Министерство природных ресурсов и экологии РФ уточнило, что экологический сбор в первую очередь тратят на создание мусоросортировочных линий и объектов утилизации.