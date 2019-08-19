Эрмитаж откроет мировой центр по изучению геральдики

Председатель Геральдического совета и замгенерального директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов рассказал, как преобразится здание Биржи и что за Музей геральдики появится в Петербурге. Об этом пишет «Петербургский дневник».

С 1939 года по 2010 в здании Биржи находился Центральный военно-морской музей. Шесть лет назад правительство решило передать здание Эрмитажу для создания музея.

По словам Вилинбахова, решение сделать в этом здании музей геральдики и наград не было спонтанным. Сначала была проведена оценка ресурсов Эрмитажа. В итоге было решено, что музей займет почти все здание Биржи.

Открытие музея намечено на 2022 год. Время восстановительных работ было увеличило тяжелое состояние фундамента здания.

Сейчас подрядчики занимаются фасадом и стилобатом, после чего очередь дойдет до ремонта перекрытий.

Рабочая группа пока не определила, какие именно экспонаты будут включены в экспозицию. Однако известно, что в музее представят костюмы, бытовые предметы из серебра, стекла, фарфора, шпалеры, мебель, кареты, знамёна, флаги, штандарты и награды.

Помимо этого, музей геральдики станет еще и институтом, где будет проводиться исследовательская работа.