Главный редактор американского издания The New York Times велел своим журналистам прекратить дискредитировать президента США Дональда Трампа за «сговор с Россией» и отныне настаивать в новых публикациях на его якобы расистских взглядах.

Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор международного агентства RT Маргарита Симоньян, уточнив, что тема «сговора» Трампа с Россией «вышла из моды» еще после обнародования расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не обнаружившего никаких доказательств вмешательства РФ в американские выборы. Теперь главу США редакция популярного издания намерена усиленно критиковать за расизм.

«Все усилия нашего ньюсрума были направлены на освещение одной истории, и мы прекрасно справлялись с этой задачей. Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей… Нас как будто немного застали врасплох», — заявил главред NYT на редакционной летучке, утверждает Симоньян.

Гларед RT напоминает, что этот же руководитель NYT в 2006 году запретил газете публиковать расследование о массовой слежке Агентства национальной безопасности за американцами, предварительно проконсультировавшись по телефону с директором этого агентства и главой Национальной разведки.

Ранее 5 августа Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности, заявив, что фейковые новости провоцируют у читателей гнев, накапливаемый годами, и делают «ужасные проблемы» еще хуже.