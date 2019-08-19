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Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

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13:41   19 Августа 2019
Весь мир

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Главный редактор американского издания The New York Times велел своим журналистам прекратить дискредитировать президента США Дональда Трампа за «сговор с Россией» и отныне настаивать в новых публикациях на его якобы расистских взглядах.

Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор международного агентства RT Маргарита Симоньян, уточнив, что тема «сговора» Трампа с Россией «вышла из моды» еще после обнародования расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не обнаружившего никаких доказательств вмешательства РФ в американские выборы. Теперь главу США редакция популярного издания намерена усиленно критиковать за расизм.

«Все усилия нашего ньюсрума были направлены на освещение одной истории, и мы прекрасно справлялись с этой задачей. Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей… Нас как будто немного застали врасплох», — заявил главред NYT на редакционной летучке, утверждает Симоньян.

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Гларед RT напоминает, что этот же руководитель NYT в 2006 году запретил газете публиковать расследование о массовой слежке Агентства национальной безопасности за американцами, предварительно проконсультировавшись по телефону с директором этого агентства и главой Национальной разведки. 

Ранее 5 августа Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности, заявив, что фейковые новости провоцируют у читателей гнев, накапливаемый годами, и делают «ужасные проблемы» еще хуже.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #трамп #журналисты #новости #общество

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