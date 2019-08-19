Маас планирует обсудить с Лавровым Сирию и Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обсудить с российским коллегой ситуацию на Украине, в Сирии, а также контроль над вооружениями. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Маас прибудет с визитом в Москву в среду, 21 августа. Там у него состоится встреча с Сергеем Лавровым. Стороны обсудят двусторонние отношения и ряд важнейших политических вопросов.

«По всем этим темам диалог с Россией остается для нас важным. Его углубление также является целью этого визита», — отметила Адебар.

Также в ходе своего визита Маас планирует встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.