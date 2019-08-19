Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Представитель министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской республики в понедельник, 19 августа, сообщил, что соглашение Тирасполя и Нагорного Карабаха о взаимном учреждении торговых представительств вступило в силу. По его словам, соглашение подписали 23 ноября 2018 года в Степанакерте​​​.

«Соглашением предусматривается взаимное учреждение торговых представительств», — добавили в МИД ПМР.

По информации внешнеполитического ведомства, торговые представительства посодействуют развитию и расширению связей между ПМР и республикой Арцах, чтобы обеспечить деятельность представительств определили условия пребывания персонала в соответствии с нормами международного права.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого русские и украинцы, хотело выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев присоединится к Румынии. Однако в 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.