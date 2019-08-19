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13:07   19 Августа 2019
Россия

Голикова возглавила совет по поддержке создания научных центров мирового уровня

Голикова возглавила совет по поддержке создания научных центров мирового уровня

Российский вице-премьер Татьяна Голикова возглавила совет по государственной поддержке создания и развития в РФ научных центров мирового уровня, исследующих приоритетные направления науки и техники.

Состав совета утвердило правительство, соответствующее распоряжение обнародовали на портале правовой информации 19 августа.

Как указывается в документе, заместителем председателя совета был назначен министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. В совет вошли еще 24 человека, в их числе президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и другие известные персоны.

В рамках национального проекта "Наука" в стране намерены открыть 16 центров мирового уровня к 2024 году. Четыре из них планируют открыть по математическому направлению, три - по геномным исследованиям, остальные появятся в соответствии со стратегией научно-технологического развития России.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #наука #голикова

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