Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эрмитаж откроет мировой центр по изучению геральдики

Эрмитаж откроет мировой центр по изучению геральдики

 Минприроды предложило увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами

Минприроды предложило увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами
Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

 Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии
Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

 Маас планирует обсудить с Лавровым Сирию и Украину

Маас планирует обсудить с Лавровым Сирию и Украину
Эрмитаж откроет мировой центр по изучению геральдики

Эрмитаж откроет мировой центр по изучению геральдики

 Минприроды предложило увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами

Минприроды предложило увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами
Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

 Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии
Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

Главред NYT велел журналистам «мочить» Трампа за расизм

 Маас планирует обсудить с Лавровым Сирию и Украину

Маас планирует обсудить с Лавровым Сирию и Украину
13:07   19 Августа 2019
Весь мир

Турецкая военная колонна чуть не попала под обстрел ВВС Сирии на юге Идлиба

Турецкая военная колонна чуть не попала под обстрел ВВС Сирии на юге Идлиба

Военно-воздушные силы Сирии в понедельник, 19 августа, нанесли удар по боевикам, скрывающимся на юге провинции Идлиб. В этот момент под обстрел чуть не попала колонна, которую турецкие военные направили в город Хан-Шейхун. 

В сети появилось видео, на котором видно, как военный конвой Турции следует по району, который атаковали. Место происшествия окутано дымом, пишет агентство AMN.

Напомним, накануне отряд специального назначения «Силы Тигра» направился к городу Хан-Шейхун в Идлибе, который является пристанищем террористов, обстреливая правительственную армию артиллерийскими снарядами. Спецотряд Сирийской арабской армии (САА) должен отделить от Идлиба Хан-Шейхун и другие города, включая Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, находящиеся под контролем боевиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #идлиб #турция #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...