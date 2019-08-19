Турецкая военная колонна чуть не попала под обстрел ВВС Сирии на юге Идлиба

Военно-воздушные силы Сирии в понедельник, 19 августа, нанесли удар по боевикам, скрывающимся на юге провинции Идлиб. В этот момент под обстрел чуть не попала колонна, которую турецкие военные направили в город Хан-Шейхун.

В сети появилось видео, на котором видно, как военный конвой Турции следует по району, который атаковали. Место происшествия окутано дымом, пишет агентство AMN.

Напомним, накануне отряд специального назначения «Силы Тигра» направился к городу Хан-Шейхун в Идлибе, который является пристанищем террористов, обстреливая правительственную армию артиллерийскими снарядами. Спецотряд Сирийской арабской армии (САА) должен отделить от Идлиба Хан-Шейхун и другие города, включая Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек, находящиеся под контролем боевиков.