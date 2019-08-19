ЕС заново составит «черный список» стран, обвиняемых в отмывании денег

Осенью Еврокомиссия вернется к работе над списком стран, обвиняемых ЕС в невозможности устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Веру Йоурову.

Йоурову заявила газете Financial Times, что в октябре Еврокомиссия представит новую методологию по выявлению зарубежных юрисдикций, не устраняющих риски финансовой поддержки террористов и отмывания денег. Ранее в феврале такой список уже был подготовлен ЕК, но страны Евросоюза его не одобрили.

В список вошли 24 страны, в том числе Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Шри-Ланка, Сирия и Тунис. «Черный список» не означает запрета транзакций с этими странами, мера предполагает лишь призыв к «большей внимательности» в финансовых взаимодействиях с данными юрисдикциями.

Страны Евросоюза отклонили список единогласно из-за его непрозрачной разработки. Он также не стимулирует указанные страны к принятию действий, уверены государства-члены ЕС. Новый документ должен уважать право указанных в нем стран быть услышанными и комиссия вынуждена представить новую редакцию списка.

«Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию», — заявила Йоурова.

13 августа сообщалось о двух терактах, прогремевших в Тунисе в преддверии сентябрьских президентских выборов. Террорист-смертник обстрелял полицейский патруль в центре столицы и убил полицейского, а после этого подорвался возле участка.