Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в понедельник, 19 августа, назвала абсурдной идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландии. По ее словам, гренландский премьер Ким Кильсен ясно давал понять, что остров не продается, поэтому разговоры прекратились. Однако осталось много других вопросов, которые Дания хотела бы обсудить с президентом США.

Премьер-министр отметила, что Копенгаген по-прежнему готовится к визиту Трампа, который запланировали на 2–3 сентября. Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер заявил, что сомневается в целесообразности визита. По его словам, Вашингтон действительно заинтересовала покупка Гренландии.

President Trump acknowledges discussing the U.S. potentially buying Greenland: "Essentially, it's a large real estate deal" https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/l5ymJuseI3