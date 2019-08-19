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12:52   19 Августа 2019
Весь мир

Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в понедельник, 19 августа, назвала абсурдной идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландии. По ее словам, гренландский премьер Ким Кильсен ясно давал понять, что остров не продается, поэтому разговоры прекратились. Однако осталось много других вопросов, которые Дания хотела бы обсудить с президентом США.

«Например, усиление сотрудничества в Арктике», — сказала Фредериксен журналистам во время визита в Гренландию.

Премьер-министр отметила, что Копенгаген по-прежнему готовится к визиту Трампа, который запланировали на 2–3 сентября. Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер заявил, что сомневается в целесообразности визита. По его словам, Вашингтон действительно заинтересовала покупка Гренландии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#трамп #общество #дания #гренландия

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