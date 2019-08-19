МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки денге в Коста-Рике
Сотрудники департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ в понедельник, 19 августа, предупредили россиян, что в Коста-Рике зафиксировали вспышку лихорадки денге. По информации Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров Aedes.
Вирусная инфекция распространена в тропических и субтропических районах мира. Однако симптомы денге появляются через 3-14 дней после укуса. Лихорадочное заболевание поражает грудничков, детей и взрослых.
Симптомы — легкая лихорадка с повышающейся температурой, сильная головная боль, сыпь. Специальных противовирусных лекарств от денге нет. Геморрагическая лихорадка денге — осложнение с потенциальным летальным исходом.
#Коста-Рика – в стране зафиксирована вспышка лихорадки денге; Информация ВОЗ: https://t.co/qAyM1QiY3n pic.twitter.com/wMszuOaURQ— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 19 августа 2019 г.