Минздрав заявил о сокращении заболеваемости психозами в России

Российский Минздрав предоставил данные, согласно которым за последние 18 лет заболеваемость психозами и слабоумием среди россиян сократилась на 35%.

В 2000 году эти диагнозы устанавливали в 27,8 случаях на сто тысяч населения, в 2018 году их число сократилось до 20,5 случаев, сообщает News.ru. Заболеваемость шизофренией сократилась с 12,9 случаев на 100 тысяч населения в 2000 году до 5,8 в 2018-м, за тот же период уменьшилось количество заболевших умственной отсталостью с 25,2 до 8,2 случаев.

Доцент Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга уверен, что данные ведомства не дают точного представления о психическом здоровье россиян: у слабоумия могут быть разные причины, а психозы нередко проявляются и в клинической картине шизофрении.

Файнзильберг призвал обратить внимание на другую психологическую проблему россиян — депрессивные расстройства, связанные с ростом урбанизации в жизни современного человека.

«Всемирная организация здравоохранения считает очень серьёзной проблемой участившиеся случаи депрессии. По их данным, после сердечно-сосудистых заболеваний второе место в мире в качестве причины нетрудоспособности уверенно занимает «колебание настроения». То есть количество людей, которые проходят лечение от депрессии и не могут работать, неуклонно растёт», — объяснил Файнзильберг.

«Сводить всё в одну статистику совершенно неправильно, она должна быть более подробной, чтобы видеть всю картину», — резюмировал психиатр, комментируя отчет Министерства здравоохранения.