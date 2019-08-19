Wikipedia «переписывает» историю России в угоду Западу

Интернет-энциклопедия «Википедия» занимает седьмую строчку в рейтинге самых посещаемых сайтов мира. Ее данным в основном верят «на слово», не пускаясь на дополнительные поиски фактов и доказательств. Однако администрация данного ресурса, особо не таясь, занимается фальсификацией истории России и Украины, пишет ФАН.

Фальсификация истории сейчас является одной из наиболее сложных форм информационной войны.

Это подрывает основы государственности, разрушают национальное самосознание и может привести к войне.

Предметно рассмотреть процесс фальсификации в «Википедии» можно на примере историй России и Украины. Как отмечает СМИ, в русскоязычной версии отечественной истории ретранслируется классическая норманнская теория, по которой история российской государственности связана с призванием варяга Рюрика на княжение в Новгород. Англоязычная «Википедия» тоже придерживается этой теории.

Альтернативную версию представляет украинская «Википедия». Там история России начинается только в XIV-XVI веках с Московского княжества.

Анонимные авторы интернет-энциклопедии навязывают украинским читателям свою версиию «версию», по которой русский и украинский народы имеют мало общего.

Однако российская «Википедия» вовсе не демонстрирует непредвзятость во всех вопросах. Американский портал контролирует статьи о периоде новейшей истории и современных политических процессах.

В этом случае «Википедия» прибегает к подтасовке фактов и их искажения. Так, в июле администраторы «Вики» заблокировали 12 авторов, которые добавляли в биографии российских политиков положительные факты. Еще через месяц на портале запретили ссылаться на расследования ФАН, в которых идет речь о противоправной деятельности оппозиции.

В результате такой цензуры, в статьях «Википедии» о беглом олигархе Михаиле Ходорковском теперь нет данных, что он финансирует деятельность блогера Алексея Навального, как и в биографии последнего нет упоминаний о связи с Ходорковским.

Ангажированная «Википедия» представляет пользователям только «правильные» версии, вовсю паразитируя в России на политической теме, обеляя репутацию наворовавших олигархов и продажных оппозиционеров.