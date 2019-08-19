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12:03   19 Августа 2019
Весь мир

Супруга Нетаньяху выбросила кусок приветственного каравая в Киеве

Супруга Нетаньяху выбросила кусок приветственного каравая в Киеве

Жена премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила каравай, который поднесли супружеской паре в качестве приветствия в аэропорту Киева.

В сети появилось видео, на котором видно, как у трапа самолета израильского премьера и его жену встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагаю гостям «хлеб-соль».

Нетаньяху отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил, а затем передал жене. Женщина озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила его на землю.

Израильские СМИ пишут, что Сара Нетаньяху была не в духе еще перед отлетом из Израиля. Журналисты отмечают, что она разозлилась на капитана воздушного судна за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

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Автор: Виктория Разумовская
#киев #политика #нетаньяху

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