Первый президент Украины обвинил Горбачева в распаде СССР

Первый украинский лидер Леонид Кравчук в годовщину событий августовского путча 1991 года заявил, что Михаил Горбачев виновен в распаде Советского Союза. По его словам, СССР начал разваливаться, когда продемонстрировал экономическую и политическую несостоятельность.

«Люди жили плохо, видели все, что их окружает, нагромождалась идеология, протесты, сталкивались новые и старые идеи», — добавил Кравчук.

Экс-президент Украины в комментарии ФАН объяснил, что перечисленное привело к революциям в республиках СССР, поэтому союз перестал существовать. Михаил Горбачев объявил перестройку, но не предложил реальных целей, формул, шагов, необходимых для лучшей жизни, демократии и свободы. Возможно, если бы он предложил что-то действенное, тогда люди поддержали бы Горбачева.