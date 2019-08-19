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11:43   19 Августа 2019
Россия

Первый президент Украины обвинил Горбачева в распаде СССР

Первый президент Украины обвинил Горбачева в распаде СССР

Первый украинский лидер Леонид Кравчук в годовщину событий августовского путча 1991 года заявил, что Михаил Горбачев виновен в распаде Советского Союза. По его словам, СССР начал разваливаться, когда продемонстрировал экономическую и политическую несостоятельность.

«Люди жили плохо, видели все, что их окружает, нагромождалась идеология, протесты, сталкивались новые и старые идеи», — добавил Кравчук.

Экс-президент Украины в комментарии ФАН объяснил, что перечисленное привело к революциям в республиках СССР, поэтому союз перестал существовать. Михаил Горбачев объявил перестройку, но не предложил реальных целей, формул, шагов, необходимых для лучшей жизни, демократии и свободы. Возможно, если бы он предложил что-то действенное, тогда люди поддержали бы Горбачева.

«А так он шел, собственно говоря, по пути смены вывесок. Вывески менялись, а суть оставалась одной и той же. Поэтому его вина естественна», — резюмировал Леонид Кравчук.

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Автор: Анатолий Кубарев
#горбачев #общество #ссср #кравчук

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