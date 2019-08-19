Парк Малиновка благоустроили по поручению главы Петербурга Беглова

Рабочие установили новые скамейки в парке Малиновка Красногвардейского района по поручению главы Петербурга Александра Беглова, посетившего горожан накануне. Об этом сообщает издание Невские Новости.

Врио губернатора приезжал в парк в субботу и вместе с петербуржцами посадил саженцы кленов. Местные жители пожаловались Беглову на недостаточное количество скамеек и фонарей, после чего градоначальник распорядился как можно скорее организовать на территории комфортные места отдыха.

На следующий день после распоряжения врио губернатора рабочие установили новые урны для мусора и скамейки. Беглов также пообещал запустить карасей в пруды парка, чтобы рыбаки могли посидеть с удочкой на берегу.

Ранее глава города сообщил, что вопрос об отмене строительства второго храма в Малиновке возможно решится уже на этой неделе: парк может быть в скором времени признан зоной зеленых насаждений, в таком случае начинать строительство объектов на территории нельзя. Также Беглов заявил, что Петербургу необходимо заработать около 630 миллиардов рублей на дальнейшее развитие города.