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Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

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11:31   19 Августа 2019
Россия

Москвичей ждет июльское тепло на этой неделе

Москвичей ждет июльское тепло на этой неделе

Жителей Москвы и гостей столицы порадует теплая и солнечная погода на предстоящей неделе. В город вернется лето, воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, до пятницы существенных осадков в столице не ожидается. В среду будет самый теплый день.

В пятницу столбик термометра снизится до отметки 18-23 градуса тепла. Позднякова отметила, что эти значения все равно выше нормы.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода

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