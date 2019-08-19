Москвичей ждет июльское тепло на этой неделе

Жителей Москвы и гостей столицы порадует теплая и солнечная погода на предстоящей неделе. В город вернется лето, воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, до пятницы существенных осадков в столице не ожидается. В среду будет самый теплый день.

В пятницу столбик термометра снизится до отметки 18-23 градуса тепла. Позднякова отметила, что эти значения все равно выше нормы.