Трамп может приобрести Гренландию у сепаратистов, если Дания откажет в сделке

Дональд Трамп развеял последние клочья политического тумана вокруг покупки у Дании острова Гренландия. Нет, это не шутка, как было попытались это представить члены его администрации. Данный шаг, по мнению американского президента, пусть и не первоочередное, но очень интересное для американцев будущее приобретение.

И, судя по срочному визиту премьер-министра Дании Метте Фредериксен на остров, королевское правительство к данной инициативе Вашингтона отнеслось с полной серьезностью.

Стратегические преимущества острова

Американцы смогли их оценить еще во время Второй мировой войны, когда после оккупации Германией территории собственно Дании остров Гренландия стал «бесхозным». Американский Госдеп смог убедить на тот момент представителя Дании в США Генрика Кауфманна пойти против официального правительства в Копенгагенене, и тот 9 апреля 1941 года (ровно через год после капитуляции Дании) подписал с американцами соглашение, предоставляющее ВС США право использовать территорию острова по своему усмотрению.

В апреле 1941 года солдаты армии США высадились в Гренландии, превратив ее территорию в огромный непотопляемый американский авианосец. Значение этого события во время решающих боев в «Битве за Атлантику» переоценить трудно. Самолеты, базирующиеся на местных аэродромах, сильно сковывали действия немецких подводников и рейдеров. Это способствовало их поражении в самой грандиозной морской битве Второй мировой.

Одновременно на США и Канаду был полностью переориентирован и внешнеторговый оборот острова. По сути именно Вашингтон тогда полностью взял на себя обязанность снабжения жителей острова всем необходимым. А если отбросить формальности, то фактически до 1945 года Гренландия была суверенным государством под патронатом США, и отнюдь не случайно президент Гарри Трумэн предложил Копенгагену серьезно подумать над продажей этой территории.

Датчане отказались, но не стали настаивать на закрытии американских военных баз. Таким образом авиабаза Туле стала передовым американским местом базирования стратегических бомбардировщиков, которые только отсюда могли «достать» значительную часть советских стратегических объектов. Разворачивание против них северного щита ПВО было окончено только в 1980-е и стоило советскому военному бюджету колоссальных средств.

А еще именно здесь базировались американские истребители, которые должны были перехватывать советские стратегические бомбардировщики Ту-95.

А еще в 1960-е американцы планировали превратить Гренландию в свою передовую ракетную базу, на котором бы смогли базироваться до 600 МБР. Но операция «Ледяной червь» (прокладка 4000 км туннелей под ледяным панцирем острова) провалилась вследствие постоянного перемещения ледников.

Между тем, ракетно-ядерная гонка между СССР и США показали и еще одно важнейшее стратегическое преимущество острова. Именно на территории Гренландии американцам оказалось наиболее удобно размещать радары раннего предупреждения о ракетном нападении, которые они и развернули в самый разгар холодной войны.

А XXI век показал и еще одно важнейшее преимущество острова, которое американцами без изменения его статуса уже никак нельзя были использовать. Именно Арктика на сегодня осталась одной из последних, нетронутых человечеством, ресурсных кубышек мира, и именно за этими ее богатствами сегодня началась настоящая охота. И бизнесмен Дональд Трамп, вернее американские корпорации, не могут это игнорировать.

Гренландские «сепаратисты»

Во время своего визита на остров премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя американские «хотелки», сказала, что продажа Гренландии невозможна, в том числе и потому, что эта территория не датская, а гренландская.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (разговор о покупке острова) несерьезно.Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты», — заявила она.

Да, премьер-министр Дании права, но если разобраться, то именно это и дает американцам очень серьезные козыри в предстоящей борьбе за остров.

Гренландский сепаратизм имеет очень давние корни. Вообще-то Дания получила права на остров только после унии с Норвегией, разрыв которой (в 1912 году) оставил Гренландию за датской короной. Что интересно, в первые годы после разрыва, Норвегия не хотела признавать датскую принадлежность острова и в 1930-х даже пыталась колонизировать ее восточное побережье. Что привело к кризису в отношениях двух стран и окончательному решению спора в пользу Дании уже в рамках нового отдельного договора.

Собственно, американское вторжение на остров в 1941 году шло по горячим следам того спора, который произошел менее чем за 10 лет до этих событий. Именно это во многом давало американцам основания рассчитывать на успех, когда они предлагали разрушенной войной Дании откупные 100 млн. долларов за фактически безлюдную и убыточную для Копенгагена, и такую важную для США, территорию.

Отказ Дании не остановил американцев, а лишь раззадорил их. Именно американцы стояли и до сих пор стоят за гренландскими сепаратистами, которые медленно, но уверенно ведут эту территорию к независимости и включению ее в северо-американский общий рынок.

Когда Дания принимала решение о вхождении в ЕС, 70% островитян на референдуме высказались против. Более того, в конце 1970-х Гренландия настояла на своем праве решать свою экономическую судьбу самостоятельно и вынудила датский парламент пойти на уступки. 23 февраля 1982 года население Гренландии на референдуме подтвердило свое нежелание быть в составе ЕС. В 1985 года остров официально не входит в его состав (оставаясь при этом частью датской короны).

Но этого гренландским сепаратистам было мало и в том же 1985 году над островом был впервые поднят «гренландский флаг», а его столица была переименована с датского Готхоб в Нуук. Все внутреннее самоуправление острова перешло к местной администрации, а за Копенгагеном оставались лишь внешние представление интересов островитян на международной арене.

Но то было в 1980-х. Сегодня Гренландия постепенно перебирает на себя и внешнеполитическую повестку. Новый кризис отношений в 2000-х дал расширение прав автономии острова. Теперь местный парламент имеет право заключать договора, что сразу же привело к вопросу о пересмотре американо-датского договора 1951 года, который по мнению гренландцев должен быть не двухсторонним, а трехсторонним.

По сути, на сегодня до полной независимости Гренландии осталось сделать всего один-два шага, которая на фоне нынешнего парада сепаратизма в Европе и желания официального Нуука «единолично» получать ренту за освоение природных богатств острова может быть не таким уж и далеким событием.

А там придет время американских корпораций, которые очень быстро объяснят местным аборигенам кто в Западном полушарии настоящий хозяин, а кто всего лишь инструмент для достижения чужих целей.

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