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Спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба в Грузии

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11:11   19 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон ведет секретные переговоры с ближайшим окружением Мадуро

Вашингтон ведет секретные переговоры с ближайшим окружением Мадуро

Представители США ведут тайные переговоры с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на представителя американской администрации.

Целью переговоров является усиление давления на официальный Каракас и свержение Мадуро. Источник издания отмечает, что американская сторона уже проводила в столице Венесуэлы встречу своего представителя с председателем Конституционной ассамблеи. Подобное мероприятие планируется вновь.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал инициировать морскую блокаду Венесуэлы.

Напомним, западные СМИ после обострения ситуации в республике, намеренно пытались исказить состояние дел, публикуя фейки. Например, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили самолеты российской авиакомпании. Кроме того, агентство Reuter обнародовало фейк о так называемой ЧВК «Вагнера». Вскоре лже-новости были опровергнуты.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #венесуэла #мадуро

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