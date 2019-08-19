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11:15   19 Августа 2019
Россия

Сгоревшая в доме под Иркутском семья считалась неблагополучной

Сгоревшая в доме под Иркутском семья считалась неблагополучной

Глава администрации поселка Мишелевка Усольского района Николай Валянин в понедельник, 19 августа, сообщил, что пожар, унесший жизни троих детей и женщины, вспыхнул в частном доме в Иркутской области. По его словам, семья погибла, потому что огонь заметили слишком поздно, а в доме установили неоткрывающиеся пластиковые окна.

Николай Валянин в комментарии «360» объяснил, что дом загорелся в воскресенье, 18 августа, днем. Скорее всего, бабушка спала, а маленькие дети не смогли открыть или выбить окна.

«Понимаете, такое время — 12 часов дня, выходной день. Люди в лес поехали, грибной сезон. Там рядом соседей и не оказалось»,  — сказал глава администрации поселка Мишелевка.

Наталья Макарова купила дом в октябре 2018 года на деньги материнского капитала. В момент трагедии в доме находилась она с четырехлетней дочерью и двумя внуками, родители которых живут в том же селе. Николай Валянин добавил, что семья считалась неблагополучной и стояла на учете социально-опасной.

По его словам, когда женщину признали социально-опасной, тогда на месяц забрали дочку. Мать закодировалась, устроилась на работу, встала на путь исправления. Валянин подчеркнул, что решение вернуть Макаровой ребенка и снять с учета приняла комиссия.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #пожар #дом #иркутская область

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