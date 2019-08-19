Глава коммунистов Франции призвал отменить санкции ЕС против России

Евросоюзу нужно отменить антироссийские санкции после улучшений в Крыму и положительных изменений на Донбассе, где в последнее время соблюдается режим прекращения огня, уверен секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Депутат Национального собрания Франции Руссель заявил, что Европейскому союзу следует нормализовать коммерческие отношения с РФ и вернуться к их прежнему уровню, отменив ограничительные меры, введенные после воссоединения Крыма с РФ.

«В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, учитывая все это, следует будет взять курс на отмену санкций. На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России», — заявил Руссель в эфире телеканала BFM.

В июле Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, до конца января 2020 года. 13 августа Совет ЕС сообщил, что к решению Брюсселя присоединились страны, не состоящие в Евросоюзе, в том числе и Черногория. Позже в парламенте Черногории заявили о потере около двух миллиардов евро от введения антироссийских санкций.