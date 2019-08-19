Экс-посол Франции рассказал о вопросах, которые обсудят Путин и Макрон

Экс-посол Франции в РФ Клод Бланшмэзон сообщил, что лидеры Франции и России на предстоящей встрече обсудят широкий спектр тем — от Ирана и Сирии до ситуации на Украине и муниципальных выборов в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства Владимир Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом.

Бланшмэзон отметил, что Париж и Москва являются постоянными членами Совбеза ООН, «потому совершенно нормально, что президенты часто общаются по большим международным вопросам». На предстоящей встрече Путин и Макрон обсудят ядерную сделку с Ираном, ситуацию в Сирии и способы восстановления там мира, реализацию Минских соглашений.

Кроме того, бывший посол предположил, что в повестке дня окажутся «и другие аспекты ситуации в Европе, перспективы Brexit, ситуация с муниципальными выборами (в Москве), а также развитие двусторонних отношений».