Счетная палата заявила о низком исполнении расходов бюджета на нацпроекты

Исполнение расходов федерального бюджета по национальным проектам и Комплексному плану за первые полгода оказался ниже среднего — 32,4 процента, сказано в отчете Счетной палаты по итогам анализа.

По Комплексному плану исполнено 23,8% расходов, на девять из 76 нацпроектов еще не начали осуществляться траты. Из ста субсидий 60 еще не были предоставлены юридическим лицам, утверждают в Счетной палате. Расходы на закупки по нацпроектам составили 9,2%, на межбюджетные трансферты регионам — 18,5%.

Продуктивнее всего исполнялись расходы по проекту «Здравоохранение» — 54,5%. На втором месте «Наука» — 44,3%, бюджет «Демографии» исполнен на 41,6%. Счетная палата обратила внимание на низкий уровень выполнения расходов по федеральным проектам «Содействие занятости женщин» — 10,1%, «Спорт — норма жизни» — 16% и «Старшее поколение» — 16,9%.

Ранее в мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что ситуация с нацпроектами в некоторых аспектах «далеко не самая благополучная» из-за несвоевременного выполнения поручений российского главы. До этого президент Владимир Путин критиковал переносы сроков и поручил установить жесткие временные рамки для реализации проектов.