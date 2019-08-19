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10:29   19 Августа 2019
Россия

Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях

Список «неженских» профессии ограничивает работу в опасных условиях

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в понедельник, 19 августа, заявил, что перечень работ, где ограничивается применение труда женщин, не запрещает женский труд, а лишь сдерживает применение во вредных и опасных условиях. По его словам, «старый» перечень вовсе не устанавливает абсолютного запрета на труд женщин.

«Список лишь ограничивает его применение при наличии вредных или опасных условий труда на рабочих местах», — добавил глава Минтруда.

Топилин объяснил, что работодатель вправе допустить женщину на работы из перечня, но «при условии, что создаст безопасные условия, которые подтвердят результаты специальной оценки и положительное заключением государственной экспертизы». Однако на практике не все руководители «создают безопасные условия труда, годные для женщин».

Ранее Топили подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение женского труда. Согласно документу, перечень состоит из 100 позиций и вступит в силу 1 января 2021 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#женщины #топилин #минтруд #профессии

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